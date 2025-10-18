Aunque que no se llevó el primer puesto en La Voz Argentina, Alan Lez no deja de cosechar éxitos. El subcampeón del reality agotó sus shows para esta semana y confirmó que será una de las voces que se presentarán en la Marcha del Orgullo, un paso más en su creciente carrera artística.

Pero eso no es todo: el joven también se animó a debutar como modelo y protagonizó una campaña para una reconocida marca de jeans, donde mostró una faceta más audaz y fashionista.

En las imágenes, Alan posa con el torso desnudo frente a un televisor antiguo, y en otra se lo ve recostado sobre un sillón con una musculosa negra y pantalón blanco.

El subcampeón de La Voz Argentina debutó como modelo: las fotos de alto voltaje. Crédito: Instagram

La producción también incluyó una de las postales más osadas, en la que el cantante aparece con una camisa blanca abierta, un pañuelo rojo en la mano y una cadena plateada, logrando un estilo entre sensual y artístico.

El subcampeón de La Voz Argentina debutó como modelo: las fotos de alto voltaje. Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

Los comentarios en redes no tardaron en llegar: “La facha del campeón”, “Alan, siempre Alan”, “El aura de artista que tiene”, “Es nuestro futuro chico pop”, “Qué divino”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.