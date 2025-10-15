A menos de 24 horas de la gran final de La Voz Argentina 2025, donde Nicolás Behringer se consagró campeón del certamen de Telefe, su compañero Alan Lez sorprendió con una noticia que emocionó a todos sus seguidores.

El subcampeón del Team Lali anunció en sus redes sociales que consiguió el trabajo de sus sueños y que se prepara para vivir un momento muy especial. “Ahora sí: les anuncio que el 1 de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), junto a una foto celebrando su logro.

Lali Espósito y Alan Lez (Foto: Instagram @lali)

LOS SHOWS QUE TENDRÁ ALAN LEZ

Además, Alan Lez reveló que esta semana se presentará en dos shows con entradas agotadas. “Nos vemos este jueves en Nómade y el sábado en La Plata, ambos con entradas agotadas. Hoy ensayamos y va a estar muy lindo. ¡La manija!”, compartió entusiasmado.

Alan Lez compartió la noticia en sus redes y celebró el logro junto a sus seguidores. Crédito: X

Con una agenda cargada y un presente brillante, el joven artista demuestra que su paso por La Voz Argentina fue solo el comienzo de una carrera que promete consolidarse en los escenarios más importantes del país.