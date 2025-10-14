La Voz Argentina coronó a un nuevo ganador. Se trata de Nicolás Behringer, de 28 años, quien conquistó al público con su voz, su sencillez y una historia de vida marcada por el esfuerzo.

Oriundo de Buenos Aires, se llevó el premio mayor del certamen: 70 millones de pesos, un auto cero kilómetro y un contrato con un importante sello discográfico.

La Voz Argentina 2025. Foto: Telefe

Hasta hace pocos meses, Nicolás cantaba en los pasillos del subte porteño, guitarra en mano, para poder sostener su hogar y cubrir los gastos de alquiler. Tras la muerte de su padre, debió hacerse cargo de la crianza de su hermana menor, Julieta, quien hoy tiene 19 años.

“Ella fue siempre mi motor. Cuando sentía que no podía más, me recordaba por qué estaba haciendo todo esto”, contó tras conocer el resultado de la final.

Luck Ra con Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025 (Foto: gentileza Telefe)

Behringer formó parte del equipo de Luck Ra, el artista cordobés que debutó este año como coach en el programa de Telefe. Desde las audiciones a ciegas, donde fue el único en girar su silla, el vínculo entre ambos se volvió cercano y genuino.

“Facu es un tipo con un corazón enorme. Me ayudó a creer en mí cuando todavía dudaba de lo que podía hacer”, señaló el cantante, que interpretó junto a su mentor el tema Que me falte todo durante la gran final.

NICOLÁS BEHRINGER, NUEVO CAMPEÓN DE LA VOZ ARGENTINA

Respecto a sus planes inmediatos, Behringer adelantó que el dinero obtenido servirá para cumplir un sueño postergado: “Quiero tener una casa propia para mi hermana y para mí. Es algo que siempre deseamos y ahora lo puedo hacer realidad”.

Nicolás Behringer, el nuevo campeón de La Voz Argentina: del subte a los grandes escenarios | Créditos: Instagram @nicolasbehringer

Sobre el auto, entre risas, dijo que aún no sabe manejar, pero que planea aprender pronto.

El cantante también habló sobre su futuro artístico: “Esto es solo el comienzo. Quiero grabar mis canciones, seguir creciendo y devolverle al público todo el cariño que me dio”. A pesar de la exposición mediática, asegura que no cambiará su esencia: “Vengo de abajo, sé lo que cuesta cada paso. Mi idea es seguir siendo el mismo pibe que cantaba en el subte”.