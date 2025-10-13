A casi cuatro meses del inicio, La Voz Argentina 2025 llegó a su fin este lunes con la definición más esperada entre los elegidos de cada uno de los jurados en una gala conducida por Nicolás Occhiato que generó fuertes emociones.

Los cuatro finalistas, Alan Lez (del Team Lali), Nicolás Behringer (del Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (del Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) lo dieron todo para lograr el voto del público, que eligió a su favorito.

Finalistas de La Voz Argentina 2025. Foto: Telefe Por: adrian diaz bernini

La gran final se dividió en dos partes para mantener la expectativa. La primera se emitió el domingo y la segunda, donde se anunció al campeón, comenzó este lunes a las 21.30 en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

Leé más:

Inesperado cambio para la gran final de La Voz Argentina

SE SUPO QUIÉN GANÓ LA VOZ ARGENTINA 2025

Este domingo, Nicolás Occhiato recordó cómo serán los premios este año, y se destacó que son los más importante en la historia del certamen. De esta manera, se supo que el primer puesto se llevará 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

Por su parte, el segundo lugar recibirá 30 millones de pesos, el tercer puesto 15 millones de pesos y el cuarto finalista, 5 millones de pesos. Así las cosas, todos los finalistas se aseguraron un reconocimiento económico y la visibilidad que les da haber llegado a la instancia decisiva del reality musical.

Finalmente, pasadas las 22, Nico Occhiato tomó el último sobre del certamen para anunciar que Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el nuevo ganador de La Voz Argentina.

Noticia en desarrollo…

Leé más:

El inesperado pedido de Lali a dos participantes que revolucionó La Voz Argentina

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.