Los fanáticos de La Voz Argentina siguen cada detalle del tramo final del reality, pero en las últimas horas se encontraron con un inesperado cambio de último momento.

Tras definirse los semifinalistas entre lunes y martes, Telefe reorganizó su grilla y dejó en claro que la recta final del certamen será distinta a lo planeado.

Este jueves, el ciclo conducido por Nico Occhiato no tendrá emisión y, en su lugar, la pantalla del canal se llenará de figuras con “Por el Mundo”, el clásico programa de Marley, a partir de las 21:30 horas, seguido por “Pasapalabra”, con Iván de Pineda.

Foto: Telefe

TELEFE CAMBIÓ EL HORARIO Y DÍA DE LA FINAL DE LA VOZ

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó después, cuando las redes oficiales del canal confirmaron que la gran final de “La Voz Argentina” será este domingo 12 de octubre.

“Te esperamos a partir de las 21:30 en React La Voz con Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo”, anunciaron desde Telefe.

La esperada final de La Voz Argentina entonces ya tiene fecha confirmada: será el domingo 12 de octubre por la pantalla de Telefe. Ese día, el público tendrá en sus manos la decisión final y elegirá quién será el gran ganador o ganadora del certamen.

Los finalistas que competirán por el título son: