La cuenta regresiva llegó a su fin: La Voz Argentina 2025 vive este lunes su noche más esperada, con la definición del gran ganador en una gala conducida por Nicolás Occhiato que promete emociones fuertes.

Cuatro finalistas, uno por cada equipo de los coaches, se disputan el primer puesto en una competencia que mantuvo en vilo a millones de fanáticos.

Cómo y cuándo se define el campeón de La Voz Argentina 2025

La gran final se dividió en dos partes para mantener la expectativa. La primera se emitió el domingo y la segunda, donde se anunciará al campeón, comenzará este lunes a las 21.30 y podrá verse en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

Quiénes son los finalistas y qué premios están en juego

Los cuatro finalistas representan a cada uno de los equipos formados por los jurados. Para llegar a esta instancia, debieron superar castings masivos, audiciones a ciegas y galas de eliminación, en un camino lleno de desafíos y emociones.

Alan Lez , del Team Lali

Nicolás Behringer , del Team Luck Ra

Milagros Gerez Amud , del Team Soledad

Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!

El conductor Nicolás Occhiato detalló la estructura de premios, que este año es la más importante en la historia del certamen:

El primer puesto se llevará 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

El segundo lugar recibirá 30 millones de pesos.

El tercer puesto, 15 millones de pesos.

El cuarto finalista, 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas se aseguran un reconocimiento económico y la visibilidad que les da haber llegado a la instancia decisiva.

¿Cómo votar en la final de La Voz Argentina?

La gran final de La Voz Argentina ya está aquí, y vos podés ser parte del momento más emocionante del programa eligiendo al próximo gran ganador. La producción habilitó tres métodos de votación, y todos los que participen entran en sorteos de hasta 3 millones de pesos.

A continuación, te contamos cómo votar por tu participante favorito y ser parte del desenlace del certamen musical más visto del país.

1. Votación por página web

Ingresá al sitio oficial del programa desde tu computadora o celular.Allí vas a encontrar las instrucciones paso a paso para elegir a tu finalista preferido.👉 Ideal si querés votar con tiempo y seguridad.

2. Votación por SMS (mensaje de texto)

Mandá un mensaje al 9009 con el nombre del participante que querés que gane:

📲 Ejemplo:

“ALAN”

“NICOLÁS”

“MILAGROS”

“EUGENIA”

Este método es rápido y funciona desde cualquier celular.

3. Votación por código QR en vivo

Durante la transmisión en vivo por El 9 Televida, vas a ver un código QR en pantalla.📱 Escanealo con la cámara de tu celular para ingresar directamente a la plataforma de votación.Es una de las formas más cómodas y seguras de participar mientras disfrutás del programa en tiempo real.

¡Votá y participá por premios en efectivo!

Además de elegir al ganador o ganadora de La Voz Argentina 2025, al votar estarás participando automáticamente en sorteos de hasta $3.000.000.