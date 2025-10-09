La esperada final de La Voz Argentina será el domingo 12 de octubre por la pantalla de Telefe. Ese día, el público tendrá en sus manos la decisión final y elegirá quién será el gran ganador o ganadora del certamen.

Los finalistas que competirán por el título son:

Milagros Amud , del equipo de Soledad Pastorutti

Eugenia Rodríguez , representando al team Miranda!

Nicolás Behringer , del equipo de Luck Ra

Alan Lez, del team de Lali Espósito

Finalistas de La Voz Argentina 2025. Foto: Telefe Por: adrian diaz bernini

MasterChef Celebrity: cuándo y cómo ver el estreno en VIVO este lunes 13 de octubre

Además de su emisión tradicional por Telefe, la nueva temporada se podrá ver en simultáneo por HBO Max, donde todos los episodios quedarán disponibles luego de cada transmisión.

La propuesta se extiende al mundo digital con:

Streams Telefe : reacciones en vivo por YouTube y Twitch con Grego Rossello y Nati Jota .

MLS - MasterChef Liga de Streamers: por primera vez, reconocidos creadores de contenido reaccionarán desde sus propios canales. Participan Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

Dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity

Lunes 13 de octubre – 22 hs

Por Telefe y en simultáneo por HBO Max

Reacciones en vivo por YouTube y Twitch con #MasterChefCelebrity