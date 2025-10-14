Yhosva Montoya se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina en 2022. El joven oriundo Chubut, coacheado por Soledad Pastorutti, consiguió más del 52% de los votos y fue elegido ganador del reality show de Telefe.

Desde sus primeras audiciones se destacó por su autenticidad y por las historias personales que lo acompañaban, que le dieron un fuerte vínculo con la audiencia.

Su vida estuvo atravesada por momentos difíciles. Cuando tenía apenas siete años perdió a su madre, y desde entonces encontró en la música un refugio y una forma de sanar.

“Empecé a tocar la guitarra muy chico y a componer canciones para mi mamá. Cada vez que las canto, la gente se emociona porque sienten lo que vivimos”, contó en su audición a ciegas, episodio que marcó a muchos espectadores.

Yhosva Montoya se convirtió en el gran ganador de "La Voz Argentina". (Foto: Instagram / yhosva.ok)

QUÉ ES DE LA VIDA DEL ÚLTIMO GANADOR DE LA VOZ ARGENTINA

Luego de ganar La Voz Argentina, Yhosva aprovechó la popularidad del programa para impulsar su carrera profesional. Se presentó en distintos escenarios del país y fue invitado a cantar en el Senado de la Nación, representando a su provincia natal, Chubut.

En octubre de 2024 lanzó su primer disco de estudio, titulado Mi destino, un trabajo que combina baladas y canciones de raíz folclórica con tintes pop. El álbum tuvo buena recepción entre sus seguidores y marcó un paso importante en su desarrollo como cantautor.

Ese mismo año volvió a compartir escenario con Soledad Pastorutti, su mentora en el programa, durante un festival en el sur del país, en lo que fue un emotivo reencuentro entre maestra y alumno.