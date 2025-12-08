El premio Martín Fierro al streaming puso a Nicolás Occhiato en la palestra, y desde Telefe dejaron trascender su fuerte enojo con el exconductor de La Voz Argentina.

“En Telefe están furiosos con Nico Occhiato, que está tirando de bombo la entrega porque la hace Olga”, afirmó Rodrigo Lussich sobre la ceremonia que transmitirá el canal de las pelotas en tándem con la señal de Miguel Granados.

Ahí explicó el detonante: “Olga convoca que la gente vote y pague para ver quién es la mejor comunidad, pero Nico se paró de manos y dijo no gasten plata, que la comunidad nuestra no necesita esto". La contracara es el premio de 4 millones de pesos para la persona que gane en un sorteo.

El posteo de Nicolás Occhiato en X que enfureció a Telefe.

“Tira a matar a los premios, a la guita que se puede recaudar con eso, porque es una transmisión carísima que parece que nadie va a ganar plata. Esto cayó como una bomba en Telefe. La furia es total”, reveló el conductor de Intrusos.

La interna al rojo vivo

“En Telefe dicen es un desagradecido, le dimos laburo, le dimos La Voz Argentina y nos tira a matar", resumió Lussich.

Al final, Adrián Pallares remató a Nicolás Occhiato: “Recuerden, cuando terminó La Voz Argentina, él dijo yo no hubiera elegido un final grabado, no se pudieron tirar papelitos porque no había tiempo para barrer, no hubo emoción, porque se grabaron las dos finales. La verdad es que los hizo pelota. Había circulado la idea que si se hacía PopStars, iba a ser el conductor...“.