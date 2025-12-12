Camille Sancho, conocida como Calu, es la hija mayor de Christian Sancho y Valeria Britos, fruto de una relación que tuvieron durante su juventud.

A diferencia de su padre, la joven mantiene un perfil bajo en redes sociales, aunque comparte detalles de su vida cotidiana con sus seguidores. A sus 24 años, Calu construyó su camino lejos de la Argentina y del mundo del espectáculo, apostando por una carrera profesional en el campo científico.

Así está hoy Calu, la hija de Christian Sancho: vive en Malta y estudia Ingeniería Química. Crédito: Instagram

VIDA EN MALTA Y PASIÓN POR LA INGENIERÍA

Actualmente, Calu reside en Malta, un país europeo ubicado cerca de Sicilia y la costa africana. Hace unos años vivía en España, pero decidió mudarse a este destino para continuar con sus estudios.

La joven cursa la carrera de Ingeniería Química y habitualmente comparte contenido relacionado con sus clases, prácticas de laboratorio y avances académicos. Además de su dedicación al estudio, Calu muestra en sus redes que disfruta tocar la guitarra y que tiene un perro que es parte importante de su vida diaria.

La relación entre Christian Sancho y su hija es muy cercana, a pesar de la distancia física. En una aparición en el programa Vino para Vos, el actor se emocionó al recibir un saludo de Calu, quien le dedicó palabras cariñosas desde el extranjero.

Sancho destacó que su vínculo se construyó con esfuerzo, ya que ambos eran jóvenes cuando él se convirtió en padre. “Hoy me encuentro con una mujer que estudia, le va muy bien y encontró su lugar en el mundo”, expresó orgulloso el actor argentino.