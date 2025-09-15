Christian Sancho abrió su corazón y relató el dramático episodio de salud que lo obligó a ser internado de urgencia. El actor, de 49 años, confesó que llegó a temer por su vida y que la experiencia lo marcó profundamente.

“Me sentía como un hombre de 90 años”, aseguró Sancho al recordar los días en los que su cuerpo no respondía y el cansancio lo invadía por completo. El actor explicó que todo comenzó con un fuerte malestar general, fiebre y dolores musculares intensos. “No podía moverme, no tenía fuerzas para nada”, detalló en Sola en los Bares (Conexión Abierta).

La situación se volvió tan crítica que debió ser trasladado a una clínica, donde permaneció internado bajo estricta observación médica. “Tuve miedo de no despertarme. Fue un susto muy grande”, reconoció. Sancho le contó a Karim González que durante las primeras horas de internación sintió una angustia profunda y que el temor a no salir adelante lo acompañó en todo momento.

CHRISTIAN SANCHO RECORDÓ LA TRAUMÁTICA EXPERIENCIA DE SALUD QUE SOLO PUDO SUPERAR CON CELESTE MURIEGA

A pesar del difícil cuadro, el actor destacó el rol fundamental de su familia y sus seres queridos. “Mi mujer y mi hijo estuvieron a mi lado todo el tiempo. Ellos me dieron la fuerza para seguir”, remarcó.

Sancho también agradeció al equipo médico que lo atendió y subrayó la importancia de escuchar las señales del cuerpo. “A veces uno no le da importancia a los síntomas, pero hay que cuidarse. La salud es lo más importante”, reflexionó.

Hoy, ya recuperado, el actor valora cada día y asegura que este episodio le cambió la perspectiva sobre la vida. “Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas y a no postergar lo que me hace feliz”, concluyó.

