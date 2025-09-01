La noticia de la internación de Christian Sancho encendió las alarmas entre sus fans y en las redes sociales.

Después de recibir el alta, Celeste Muriega rompió el silencio y relató el duro episodio que vivió su pareja.

Según contó la artista, el actor sufrió un cuadro de deshidratación mezclado con estrés.

“Cuando despertó veía todo nublado, y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”, explicó Celeste, visiblemente aliviada por la recuperación de Sancho.

Christian Sancho y celeste Muriega tras la internación (Foto: Instagram christiansanzok)

El cuerpo le pasó factura: el relato de Celeste Muriega

Muriega detalló que la situación se volvió tan preocupante que decidieron ir directo al sanatorio. Allí, los médicos lograron estabilizarlo y, tras unas horas de atención, Sancho pudo recuperarse por completo.

Sobre las causas, Celeste fue contundente: “Cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte, etc… Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”.

El mensaje de Christian Sancho tras la internación

En medio de la preocupación, tanto Christian como Celeste compartieron mensajes en sus redes para llevar tranquilidad. La primera señal llegó con una historia de Instagram de Muriega, donde mostró a Sancho en la camilla y escribió: “parada técnica”.

Horas después, Celeste anunció que le dieron el alta y agradeció el cariño recibido. Sancho también se expresó: “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”.

Christian Sancho (Foto: Instagram @celestemuriega)

A modo de reflexión, el actor dejó una frase que resonó entre sus seguidores: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”. Además, le dedicó unas palabras a Celeste: “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”.