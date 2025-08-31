Christian Sancho sorprendió a todos este fin de semana al revelar que fue internado de urgencia. El actor y modelo compartió una foto desde la clínica y contó que su salud le jugó una mala pasada.

“Cuando el cuerpo avisa, hay que frenar”, escribió Sancho en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que se lo ve acostado en una cama de hospital, con suero y cara de cansancio.

Christian Sancho (Foto: Instagram @celestemuriega)

El mensaje encendió las alarmas entre sus seguidores, que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación.

En su posteo, el actor agradeció a su familia y a los médicos que lo están cuidando. “Gracias a todos por los mensajes y el cariño. Estoy en buenas manos y recuperándome”, aseguró.

Aunque no dio detalles sobre el motivo de su internación, Sancho dejó en claro que fue una situación inesperada y que ahora está enfocado en descansar y seguir las indicaciones de los profesionales.

EL MENSAJE DE CHRISTIAN SANCHO TRAS SU INTERNACIÓN

Asimismo, el modelo le agradeció abiertamente a su esposa, Celeste Muriega, el acompañamiento. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, escribió en el posteo.

La publicación de Christian no tardó en llenarse de comentarios de colegas y amigos del medio, que le enviaron fuerzas y le pidieron que se cuide. “¡Fuerza, Chris!”, “Recuperate pronto”, “Te queremos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Christian Sancho y celeste Muriega tras la internación (Foto: Instagram christiansanzok)

Por el momento, el actor sigue en observación y se espera que en las próximas horas brinde más información sobre su estado de salud, aunque este domingo Celeste adelantó que ambos serán parte de un programa por La TV Pública a partir de septiembre.

