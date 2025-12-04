La tensión que se vivió detrás de cámaras durante años finalmente salió a la luz. Noe Antonelli rompió el silencio y arremetió sin piedad contra Nancy Pazos, revelando el fuerte padecimiento que aseguró haber sufrido trabajando a su lado.

En diálogo con Juan Etchegoyen, la panelista fue contundente desde el primer momento: “Me recontra peleé con Nancy toda la vida trabajando con ella y me cae bastante mal, es muy mala compañera”, afirmó.

Y lejos de dejar el tema ahí, agregó: “Por suerte me tocaron buenos equipos que contrarrestaban tanta maldad”.

Antonelli sostuvo que compartieron varias producciones a lo largo de los años, desde ciclos con Georgina Barbarossa y Juan Alberto Badía, hasta LAM y el programa de Flor Peña. Allí, según contó, vivió situaciones que la marcaron profundamente:“La padecí bastante a Nancy Pazos… entiendo que genera un montón porque la gente la odia, pero como compañera no es lo más agradable”.

Nancy Pazos sufrió un accidente (Foto: captura Telefe)

“ME AFECTÓ Y LA PADECÍ BASTANTE”: EL RELATO DE NOE ANTONELLI

La periodista recordó especialmente sus primeros pasos en los medios:“Hace veinte años, cuando arrancaba, me agarró floja… juega fuerte y te tira lo peor. Ha logrado hacerme sentir mal”, confesó.

Según Antonelli, la figura mediática no tendría límites a la hora de relacionarse con sus colegas:“A Nancy Pazos no le entran las balas, no repara en el dolor ajeno. Todo el medio sabe cómo es”, lanzó, sin guardarse nada.

Finalmente, y pese al descargo implacable, dejó una reflexión al cierre:“Para mí tiene algún problema porque no le hace bien ser así. Genera un ambiente que no está bueno y yo soy una persona sensible. Me da pena Nancy Pazos a veces, porque uno quiere construir y no hay forma”.