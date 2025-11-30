La noche del viernes en La Plata se tiñó de tragedia cuando Nahuel Niz, guitarrista de la banda Loca Sensación, murió mientras tocaba en vivo en el bar Blondie, ubicado en la calle 11 entre 54 y 55.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30, apenas comenzado el recital. Según relataron testigos, Niz se desplomó de manera repentina sobre el escenario cuando la banda interpretaba el tercer tema de su repertorio. El ambiente se llenó de desconcierto y angustia: “Se murió tocando en vivo”, contó otro músico que presenció la escena. “Nadie sabía qué hacer. Nunca viví una cosa así”, agregó el colega, todavía conmocionado por lo sucedido.

Nahuel Niz (Foto: Facebook Nicolás Niz)

Las personas que estaban en el bar intentaron reanimar a Niz en el momento, mientras otros lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín. Sin embargo, los médicos no lograron revertir el cuadro y el músico murió pasada la medianoche, pese a las maniobras de reanimación.

Leé más:

Dolor en Intrusos: murió Meche Portillo, la histórica productora de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

EL ADIÓS DE LOS MÚSICOS DE LOCA SENSACIÓN A NAHUEL NIZ, EL MÚSICO QUE SE DESPLOMÓ EN EL ESCENARIO

La noticia sacudió a la comunidad musical platense. Los integrantes de Loca Sensación despidieron a su amigo y compañero con una carta cargada de dolor: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme”, expresaron en un comunicado publicado en el diario El Día de La Plata.

“Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”, agregaron.

Nahuel Niz (Foto: Facebook Nahuel Niz)

El músico que relató la escena también dejó un mensaje para la familia y los integrantes del grupo: “A la distancia pero tan cerca, acá estamos para lo que necesiten”.

Leé más:

Quién era la periodista que murió en Mar del Plata tras caer de un acantilado mientras se sacaba fotos

QUIÉN ERA NAHUEL NIZ, EL MÚSICVO QUE FALLECIÓ EN UN RECITAL EN LA PLATA

Nahuel Niz era un apasionado de la música y sentía un amor especial por la guitarra, instrumento que tocaba desde hacía años. Junto a sus amigos Ezequiel, Lucas y “Tito”, formó Loca Sensación, banda con la que se presentó en distintos escenarios de la capital bonaerense.

Nicolás Niz despidió a su hermano Nahuel en las redes sociales (Foto: Facebook Nicolás Niz)

Además de su faceta artística, Niz era padre de un nene y fanático de Boca Juniors. En sus redes sociales, solía compartir fotos junto a su hijo y mostrar su orgullo xeneize. En una de las imágenes más emotivas, se lo ve con una remera infantil con el escudo de Boca y la frase: “Mi papá y yo tenemos la misma pasión”.

La muerte de Nahuel Niz dejó una huella imborrable en la escena musical de La Plata y en todos los que compartieron con él el amor por la música y la amistad.

Leé más:

Dolor en la farándula: murió un actor de ATAV apodado “El fenómeno”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.