En el mundo del cine, pocas discusiones generan tanta pasión como la de elegir la mejor película de todos los tiempos. Pero cuando se trata de westerns, la polémica suele ser aún mayor.

Sin embargo, en 2022, 480 directores de cine de todo el mundo se pusieron de acuerdo en una de las encuestas más prestigiosas de la industria: la lista de la revista Sight & Sound del British Film Institute.

En ese ranking, que se actualiza cada diez años y reúne a los 100 filmes más importantes de la historia, el primer puesto general fue para “2001: Una odisea del espacio”, de Stanley Kubrick.

Fotograma de Érase una vez en el Oeste (Foto: web)

Pero el dato que sorprendió a todos fue que el western mejor posicionado no fue una producción estadounidense, sino una joya del cine europeo: Érase una vez en el Oeste (C’era una volta il West), dirigida por el legendario Sergio Leone.

ÉRASE UNA VEZ EN EL OESTE, EL WESTERN ITALIANO QUE ROMPIÓ TODOS LOS MOLDES

Estrenada en 1968, Érase una vez en el Oeste se ubicó en el puesto 46 del ranking, superando a clásicos de Clint Eastwood y a los grandes títulos de Hollywood.

La película, considerada una obra maestra del spaghetti western, fue elogiada por su secuencia de apertura memorable, los duelos cargados de tensión y la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone.

Claudia Cardinale en Érase una vez en el Oeste (Foto: web)

La revista Sight & Sound la describió como “un compendio épico de las situaciones que Leone había tomado prestadas de los westerns que tanto amaba”, pero llevadas a un nivel completamente nuevo.

El film no solo redefinió el género, sino que también se transformó en un símbolo del cine europeo, demostrando que el western podía trascender las fronteras de Estados Unidos.

Leé más: La dramática historia real detrás de Heweliusz, una de las series más vistas en Netflix

EL FILM DE SERGIO LEONE QUE SE QUEDÓ CON EL TÍTULO DE “MEJOR WESTERN” ES ITALIANO

La elección de “Hasta que llegó su hora” como el mejor western de la historia no fue casualidad. Figuras como Nicolas Winding Refn (“Drive”) y el iraní Asghar Farhadi (“Nader y Simin, una separación”) votaron por la película y destacaron el impacto que tuvo en sus propias carreras. Para ellos, la obra de Leone no solo rompió esquemas, sino que dejó una huella imborrable en la forma de hacer cine.

Lo curioso es que, a diferencia de otros westerns icónicos, esta película es italiana y no estadounidense. Eso la convierte en uno de los grandes orgullos del cine europeo y en una referencia obligada para cualquier amante del género.

Sergio Leone y el elenco de Érase una vez en el Oeste (Foto: web)

El éxito de “Hasta que llegó su hora” marcó un punto de inflexión. Gracias a la visión de Sergio Leone y la música de Ennio Morricone, el western vivió una verdadera revolución. La película sigue siendo, décadas después, una fuente de inspiración para directores y cinéfilos de todo el mundo.

