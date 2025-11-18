Netflix volvió a dar en la tecla y sorprendió a sus suscriptores con El último samurái en pie (The Last Samurai Standing), una serie japonesa que llegó a la plataforma y ya se transformó en un verdadero fenómeno. Esta nueva apuesta de no para de sumar elogios y se mete entre lo más visto del streaming.

La historia, dirigida por Michihito Fujii, Kento Yamaguchi y Toru Yamamoto, transporta al espectador al convulsionado periodo de la Restauración Meiji en Japón, cuando el shogunato Tokugawa caía y la era de los samuráis llegaba a su fin. En ese contexto, las familias guerreras enfrentaban la amenaza de perder sus privilegios y la sombra mortal del cólera.

Fotograma d eEl Último Samura en Pie (Last Samurain Standing) Foto: gentileza Netflix

En medio del caos, surge un torneo letal que promete cambiar la vida de quien lo gane: 300 samuráis hambrientos de poder y riqueza se enfrentan por un premio de 100.000 yenes, en un recorrido mortal entre Kioto y Tokio. Acá no hay reglas: los participantes deben arrebatar las placas de madera de sus rivales usando cualquier recurso, desde la astucia hasta la fuerza bruta. Cada movimiento puede ser el último.

EL ÚLTIMO SAMURAI EN PIE ARRASA EN NETFLIX Y SE CONVIERTE EN LO MÁS VISTO DE LA PLATAFORMA

La serie mezcla épica histórica, tensión moderna y acción sin respiro, logrando una fórmula que atrapó tanto a la crítica como al público. En FlixPatrol, El último samurái en pie ya superó a producciones como la cuarta temporada de The Witcher y La bestia en mí, mientras que en Rotten Tomatoes alcanzó un impresionante 100% de aprobación de la prensa especializada y un 96% del público.

En FilmAffinity sumó un 6,9, números que reflejan el impacto de la serie y el acierto de Netflix al apostar por historias de alto riesgo y con sello japonés.

Fotograma d eEl Último Samura en Pie (Last Samurain Standing) Foto: gentileza Netflix

La producción no solo captura la esencia de clásicos como Shōgun o “El juego del calamar”, sino que se destaca por su identidad propia, con una narrativa intensa y personajes que luchan por sobrevivir en un mundo donde la ambición y la violencia mandan.

El público y la crítica coinciden: Netflix volvió a sorprender con una serie que combina lo mejor del drama histórico japonés con la adrenalina de los torneos a muerte. “El último samurái en pie” ya es uno de los grandes éxitos del año y promete seguir dando que hablar.

