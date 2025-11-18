Netflix confirmó de manera oficial un aumento del 25% en sus tarifas en Argentina, que comenzará a regir desde este mes y afectará a todos los planes disponibles.

El último ajuste había sido en agosto, cuando los valores mensuales eran de $7.199 para el Plan Básico, $11.999 para el Estándar y $15.999 para el Premium.

Con la actualización anunciada, los montos vuelven a modificarse en un contexto de subas sostenidas en los servicios de streaming.

Según informó la plataforma, el Plan Básico pasará a costar $8.999, mientras que el Plan Estándar se ubicará en $14.999, con la posibilidad de sumar un miembro extra por $5.399 adicionales.

En el caso del Plan Premium, el abono será de $19.999 y permitirá incorporar hasta dos miembros extra. Sin embargo, estos valores no incluyen los impuestos vigentes en Argentina, por lo que el total final que pagarán los usuarios será sensiblemente mayor.

Al sumar el 21% de IVA y el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, los precios finales quedan establecidos en $13.769 para el Plan Básico, $22.949 para el Plan Estándar y $30.599 para el Plan Premium.

En cuanto al costo de los perfiles adicionales, el valor final del miembro extra será de $8.261. La estructura se mantiene igual que hasta ahora: el Plan Estándar permite agregar un miembro y el Premium autoriza hasta dos.

Netflix . CRÉDITO: Netflix

NETFLIX APLICA UN AUMENTO DEL 25% Y REDEFINE LOS PRECIOS DE SUS PLANES EN ARGENTINA

La suba vuelve a encender las consultas sobre cómo reducir el impacto del incremento. Una de las opciones más mencionadas es pagar Netflix sin el 30% de Ganancias, algo posible únicamente si el usuario realiza el pago directamente con dólares propios desde una caja de ahorro en dólares.

En ese caso, se evita el recargo y se accede a una cotización más baja, como la del Dólar Ahorro, en lugar de las tasas asociadas al Dólar Tarjeta, que ronda los $1.800 y se aplica cuando el servicio se abona mediante débito automático o tarjeta de crédito.

En cuanto a las prestaciones, el nuevo cuadro tarifario mantiene las características habituales de cada plan.

El Plan Básico, con un valor final de $13.769, incluye acceso ilimitado a juegos, series y películas, permite ver y descargar contenido en un solo dispositivo y ofrece reproducción en calidad HD (720p).

El Plan Estándar, con un total de $22.949, habilita la reproducción en dos dispositivos simultáneos, descargas desde ambos y calidad Full HD (1080p), además de la opción de sumar un miembro extra.

Por su parte, el Plan Premium, que desde ahora costará $30.599 mensuales, permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos a la vez, descargar en seis equipos, reproducir en 4K Ultra HD con HDR y acceder al audio espacial de Netflix, la propuesta inmersiva desarrollada por la compañía.