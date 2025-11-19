Este mes se cumplen 30 años del estreno de Toy Story, la película de Disney y Pixar que marcó un antes y un después en la historia del cine y la animación.

Para celebrarlo, los fans argentinos pueden sumarse a los festejos en la “Toy Story 30: Exposición Aniversario”, una muestra gratuita que recorre el legado de la saga y revela los secretos detrás de sus personajes más queridos.

La exposición se puede visitar en el Palacio Libertad de Buenos Aires hasta el 14 de diciembre, con entrada gratuita y reserva previa a través del sitio oficial del centro de exposiciones.

Allí, los visitantes pueden descubrir el proceso creativo de la franquicia y disfrutar de obras de artistas argentinos inspiradas en el universo de Toy Story.

Un hito que cambió la animación para siempre

En 1995, Toy Story llegó a los cines y sorprendió al mundo: fue la primera película realizada completamente con animación computarizada. El proyecto nació en los pasillos de Pixar Animation Studios, que por entonces era un pequeño estudio dedicado a publicidades y cortos experimentales.

Entre 1990 y 1991, un grupo de jóvenes animadores —Andrew Stanton, Pete Docter y Jonas Rivera— empezó a trabajar en la idea que cambiaría sus vidas. Tras un acuerdo con Disney, presentaron tres propuestas para su primer largometraje. La elegida fue la historia de un par de juguetes, que terminaría convirtiéndose en un fenómeno global.

“Era como si un grupo de personas estuviera haciendo una película en su garaje. Usábamos computadoras muy avanzadas para la época, pero todo lo demás era improvisado y rudimentario. Lo hacíamos por diversión”, recordó Pete Docter sobre aquellos días de trabajo intenso y espíritu universitario.

Woody, Buzz y la magia de los personajes

El equipo de Pixar se propuso romper con los clichés de la animación tradicional. “No queríamos hacer un musical ni repetir fórmulas. Queríamos expandir los límites de la narrativa”, explicó Docter. Así, pusieron el foco en construir personajes con emociones y conflictos reales.

Woody nació como un líder leal y protector, pero con el tiempo fue ganando matices y profundidad. “Tiene miedo de ser reemplazado. Todos nos sentimos así alguna vez, y eso lo volcamos en la historia”, contó Jonas Rivera. Incluso en la primera película, Woody ya mostraba un pasado misterioso y una carga emocional que lo hacían único.

La conexión con el público fue inmediata. “La idea de que los juguetes cobran vida siempre cautivó a todos. Era como confirmar lo que muchos pensaban de chicos”, bromeó Rivera.

Un éxito que no para de crecer

El estreno de Toy Story fue un éxito rotundo: recaudó casi 400 millones de dólares en todo el mundo y se transformó en una franquicia que sigue vigente tres décadas después. Hoy, la historia de Woody, Buzz y sus amigos atraviesa generaciones y sigue sumando fanáticos.

“Como los juguetes son atemporales, esta franquicia es algo con lo que podés crecer. Los que la vieron de chicos ahora la disfrutan con sus hijos. Creamos un mundo y un grupo de personajes que pueden durar para siempre”, reflexionó Andrew Stanton.

Todo Toy Story en Disney+ y la llegada de la quinta película

Para quienes quieran revivir la saga, Disney+ ofrece las cuatro películas y todos los cortos animados de Toy Story. Además, la expectativa crece por el estreno de Toy Story 5, que llegará a los cines el 18 de junio de 2026.

Treinta años después, el legado de Toy Story sigue más vivo que nunca. Y, como diría Buzz Lightyear, la aventura continúa… al infinito y más allá.