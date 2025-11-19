Póster de Moana (Foto: Disney)

Disney encendió las expectativas de los fanáticos con el lanzamiento del primer tráiler de la versión en acción real de Moana, una de sus películas más queridas de los últimos años. El adelanto, que ya arrasó en redes sociales, muestra a Catherine Lagaʻaia como la nueva Moana y confirma el regreso de Dwayne Johnson en el papel del semidiós Maui, un regreso que los fans celebraron con entusiasmo.

La película, que se estrenará el 10 de julio de 2026, está dirigida por Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton y ganador de premios Emmy y Tony. Disney apuesta fuerte a esta producción, que busca conquistar tanto a quienes crecieron con la versión animada como a una nueva generación de espectadores.

El tráiler ofrece un primer vistazo a la exuberante isla de Motunui, con una puesta en escena realista que resalta la belleza de sus paisajes y la riqueza de sus tradiciones. Se puede ver a la comunidad de Moana, la temible tribu de los Kakamora y, como momento destacado, a Lagaʻaia pronunciando la icónica frase: “Yo soy Moana”, un guiño directo a la película original de 2016.

DISNEY ESTRENÓ EL TRÁILER DE LA VERSIÓN DE MOANA CON ACTORES

El elenco suma figuras como John Tui (jefe Tui, el padre de Vaiana), Frankie Adams (Sina, la madre) y Rena Owen (Tala, la abuela y guía espiritual), todos con raíces en la cultura polinesia, lo que refuerza la autenticidad de esta nueva versión.

La trama vuelve a centrarse en el viaje de Vaiana, quien responde a la llamada del océano y se anima a cruzar el arrecife por primera vez, acompañada por el carismático Maui. Juntos, intentarán restaurar la prosperidad de su pueblo en una aventura llena de desafíos, magia y autodescubrimiento.

Dwayne Johnson repite papel en Moana pero poniéndole el cuerpo además de la voz

Disney apuesta a que esta adaptación en acción real se convierta en uno de los grandes éxitos de taquilla de 2026, combinando efectos visuales de última generación, música inolvidable y un mensaje de empoderamiento que ya conquistó a millones.

