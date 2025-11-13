La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la ex Primera Dama, Fabiola Yáñez, quien regresó de Madrid en las últimas semanas para instalarse en la Argentina.

Fabiola Yañez (Foto: captura América TV)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el conductor y cronista Robertito Funes Ugarte, y los reconocidos periodistas Claudio Savoia y Mariana Arias.

Robertito Funes Ugarte (Foto: captua de etrece).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana, al reconocido actor Marcelo de Bellis y a su colega vasca que está en el país presentando su película Pensamiento Lateral, Itziar Ituño.

Foto: Movilpress.

También serán de la partida de este fin de semana el cantante y compositor argentino del género tropical y cuarteto, Miguel “Conejito” Alejandro y la panelista de espectáculos Majo Martino.

Majo Martino (Foto: Movilpress)

