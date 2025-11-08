Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece,Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de la actriz española Carmen Maura, protagonista del filme Vieja Loca; la argentina Julieta Cardinali es otra de las celebridades que se sentarán con la diva.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 8 de noviembre (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el presentador y locutor de radio argentino Fernando Bravo y el flamante guionista y director de cine Juan José Campanella.

QUÉ DIJO MIRTHA LEGRAND DE LA LLEGADA DE MORIA CASÁN A ELTRECE COMO CONDUCTORA

En el marco de su paso por la Gala solidaria del Hospital Rivadavia, Mirtha Legrand habló enMshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) la incorporación de Moria Casán a la pantalla de eltrece con su nuevo programa, La Mañana con Moria.

“Bienvenida sea Moria”, dijo la conductora de La Noche de Mirtha sobre la One y cuando le preguntaron si iría al programa de su colega, la Chiqui fue contundente con su respuesta: “No, no voy a otro programa”.

Mirtha Legrand en la gala del Hospital Rivadavia (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Es que ‘la lengua karateca’ desembarca en la televisión el próximo lunes 10 de noviembre a las 9 de la mañana junto a Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya.

