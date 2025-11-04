La China Suárez está a punto de aterrizar nuevamente en la Argentina y su regreso ya genera expectativa. Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, la actriz llegará la semana que viene acompañada por sus hijos menores, Amancio y Magnolia Vicuña.

El motivo principal de este viaje es profesional ya que Eugenia participará de una rueda de prensa por el inminente estreno de La Hija del Fuego, la serie que antes se conocía como Bastarda y que protagoniza junto a Eleonora Wexler y un gran elenco.

“La China Suárez llega la semana que viene, tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La Hija del Fuego. Viene con sus hijos menores, viene con Amancio y con Magnolia”, aseguró el periodista anticipando el inminente reencuentro de Benjamín con sus hijos.

WANDA NARA VOLVIÓ A LLAMAR “ZORRA” A LA CHINA SUÁREZ

La paz entre Wanda Nara y la China Suárez parece ser una misión imposible. A pocas horas de los nuevos cruces mediáticos por el lujoso regalo que Mauro Icardi le hizo a su pareja, la conductora de MasterChef explotó en las redes sociales y publicó un descargo cargado de insultos e indirectas.

La China Suárez le agradeció a Mauro Icardi el gesto de conseguirle el bolso de sus sueños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Sin mencionarla directamente, Wanda lanzó: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó, visiblemente furiosa.

El mensaje continuó con una catarata de acusaciones y frases cargadas de enojo: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”. “Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”, siguió, sin filtro.

