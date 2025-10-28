Este domingo, la cocina de MasterChef Celebrity convocó a 12 participantes en la primera gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, y uno de ellos dejó el certamen.

En una noche sin concesiones, los 10 participantes peor puntuados de la semana debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chef Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Agustín “Cachete” Sierra, Maxi López, Esteban Mirol, Momi Giardina, Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “Turco” Husaín y Julia Calvo fueron los contendientes.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

QUIÉN FUE EL SEGUNDO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

El desafío de la noche, según Damián Betular, fue preparar en 60 minutos un plato libre con sabores agridulces, para lo cual debía tener una fruta, ya sea fresca, o deshidratada.

Al concluir la prueba, los jurados convocaron a todos los participantes de a uno para defender sus platos y de entre ellos surgieron los dos candidatos a dejar el programa: Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez.

Finalmente, Betular, De Santis y Martitegui coincidieron en despedir del programa a Esteban Mirol, el último participante en recibir el delantal negro, que se fue aplaudido por todos sus compañeros.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano y Esteban Mirol.

