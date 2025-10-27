Donato De Santis y su esposa Micaela Paglayan llevan 25 años juntos y su historia parece sacada de una película. El reconocido chef italiano y la empresaria argentina construyeron una vida en común donde la pasión por la cocina y el amor se mezclan en cada detalle.

La pareja se conoció en 1999, cuando Donato llegó a la Argentina para abrir un restaurante. Micaela, que trabajaba en el mundo de la moda, quedó cautivada por el carisma y la calidez del chef. Desde entonces, no se separaron más.

El inicio de la relación tuvo un ingrediente especial: una carta escrita por Donato, donde le confesó a Micaela sus sentimientos y le propuso compartir la vida. Esa carta, guardada como un tesoro, fue el puntapié para una historia que ya lleva un cuarto de siglo.

La cocina siempre fue el escenario principal de la pareja. Donato conquistó a Micaela con una receta tradicional italiana: los spaghetti alla carbonara. Ese plato se transformó en un símbolo de su amor y en el menú infaltable de cada aniversario.

LA HISTORIA DE AMOR DE DONATO DE SANTIS Y SU ESPOSA MICAELA PAGLAYAN: 25 AÑOS JUNTOS ENTRE SARTENES Y AMOR

A lo largo de los años, Donato y Micaela formaron una familia y se convirtieron en socios en distintos proyectos gastronómicos. Juntos, enfrentaron desafíos y celebraron logros, siempre con la complicidad que los caracteriza.

El chef, conocido por su participación en programas de televisión y por su carisma, suele destacar el rol fundamental de Micaela en su vida. “Ella es mi cable a tierra, mi compañera y mi inspiración”, suele decir Donato, que no duda en compartir en redes sociales los momentos más importantes junto a su esposa.

Hoy, la pareja celebra 25 años de amor, trabajo y sueños cumplidos. La receta de su relación parece simple, pero tiene ingredientes secretos: respeto, admiración mutua y una pizca de humor.

Donato y Micaela demuestran que el amor puede ser tan fuerte como una buena pasta al dente: resistente, flexible y siempre listo para sorprender.

