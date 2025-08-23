Salir a cenar en Buenos Aires siempre es una experiencia distinta, y cuando se combina buena cocina con el nombre de un chef reconocido, el resultado suele ser memorable. Ese es el caso de Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis, que se convirtió en una referencia indiscutida de la gastronomía italiana en la ciudad.

Más que un lugar para comer, Cucina Paradiso propone una experiencia que mezcla tradición, creatividad y el estilo personal del jurado de MasterChef. Sus platos son el reflejo de la excelencia italiana adaptada al paladar local, con recetas que conquistan tanto a quienes buscan sabores clásicos como a quienes se animan a probar propuestas más innovadoras.

En cuanto a los precios, una cena para dos en Cucina Paradiso puede costar entre $40.000 y $54.000 si se eligen dos platos principales de la carta, donde se destacan opciones como pastas rellenas, risottos con trufa, spaghetti con frutos de mar y preparaciones con hongos frescos. Si a esta propuesta se suma una botella de vino de la selección Vino Nostrum, el costo asciende a un promedio de entre $75.000 y $90.000, sin incluir postres ni adicionales, consolidando así la idea de una salida gourmet con un ticket acorde al prestigio del lugar.

Cucina Paradiso: cuánto cuesta cenar en el restaurante de Donato de Santis en Buenos Aires. CRÉDITO: INSTAGRAM

DONDE SE ENCUENTRAN LOS RESTAURANTES

El restaurante de Donato de Santis cuenta con siete locales distribuidos en barrios emblemáticos como Belgrano, Recoleta, Devoto, Palermo y Caballito, todos con un mismo espíritu: ofrecer una cocina de calidad en un ambiente que refleja la esencia de Italia.

Abiertos de lunes a domingo, desde las nueve de la mañana hasta la medianoche, los espacios de Cucina Paradiso permiten disfrutar tanto de un almuerzo distendido como de una cena elegante.