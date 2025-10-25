Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de reconocido humorista Roberto Moldavsky, quien actualmente presenta El Método Moldavsky en el Teatro Apolo y la actriz Muriel Santa Ana.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 25 de octubre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui los protagonistas de la obra teatal Los Pilares de la Socidad Martín Seefeld y Eleonora Wexler protagonistas de Los pilares de la sociedad.

MIRTHA LEGRAND A PURO GLAMOUR: LAS FOTOS DEL LOOK DE LA CONDUCTORA EN UNA NOCHE DE TANGO

El último miércoles se estrenó Ellas Son Tango y como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand dijo presente y posó con su glamuroso look para las cámaras de Ciudad en la noche porteña.

El tango de la mano de Andrea Ghidone, Marisol Otero, Anita Martínez y Natalia Cociuffo, con la participación especial de Lidia Borda y Walter “Chino” Laborde, fue la excusa perfecta para que la conductora de La Noche de Mirtha asistiera.

Mirtha Legrand en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

