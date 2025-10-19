A poco más de un mes del nacimiento de su hijo, Carolina Amoroso visitó a Mirtha Legrand y no lo hizo sola ya que llevó con ella a Vicente. “¿Y el bebé?”, preguntó La Chiqui casi al comienzo de la emisión.

“Mi bebé está esperando conocerte. Así que antes de que terminemos el programa, me dijeron, se van a conocer, que va a producirse el encuentro cumbre”, dijo la periodista, que reveló que al bebé le dice “El Chiqui”. “Es porque todos los días recibe regalos. Entonces le digo que es El Chiqui Legrand”, explicó.

Mirtha Legrand y Carolina Amoroso (Fotos: capturas eltrece)

“Yo pensé que se cambiaba mucho de ropa por eso”, aportó Mirtha, con su clásico estilo, que ya hacia el final del programa lo saludó en persona. “Bueno, tenemos otro invitado a la mesa, Vicente, el bebito. Es la primera vez que tenemos un bebé”, anunció.

“¿La primera vez? ¿En serio?”, dijo Carolina, sin salir de su asombro. “Yo era virgen de bebés”, le contestó Mirtha, mientras Patricia Bullrich señalaba que este domingo será el primer día de la madre de la periodista, de 40 años.

“Bueno, te quería conocer, Vicente. Que es el que vence el significado de Vicente. Que me lo preguntaste fuera de cámara”, reveló Amoroso, que recordó que el bebé tiene un mes y ocho días y que pesó 4 kilogramos al nacer.

Carolina Amoroso, Guido Covini y su bebé Vicente (Foto: captura TN)

“¿Le das el pecho?”, quiso saber Mirtha, y Carolina le contestó: “Sí, pero mezcladito porque es muy demandante, Vicente. Así que necesitamos un refuercito, pero sí”. “¡Qué invitado! Un lujo tenerlo. Es el invitado más chico que he tenido en mi mesa”, reiteró La Chiqui.

