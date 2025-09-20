La periodista y conductora Carolina Amoroso vive días de plena felicidad tras convertirse en madre por primera vez. Junto a su esposo, el músico Guido Covini, celebraron el nacimiento de Vicente, a quien describieron como “el mejor sueño hecho realidad”.

Conmovida por la experiencia, la comunicadora compartió tiernas postales y reflexiones sobre este nuevo capítulo en su vida.

“Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo”, escribió Amoroso en una publicación de Instagram, donde mostró imágenes del bebé junto a sus padres y agradeció al equipo médico que los acompañó durante el parto.

Carolina Amoroso presentó a su primer hijo: “Vicente está en nuestros brazos” | Créditos: Instagram @amorosocaro

En el mensaje, destacó además el apoyo de familiares y amigos, con una mención especial para su padre, que colaboró con su experiencia como obstetra y con el amor de abuelo.

CAROLINA AMOROSO, FELIZ CON LA LLEGADA DE SU PRIMER HIJO

La flamante mamá también abrió su corazón al aire en una transmisión de Infobae, donde relató cómo vivió el nacimiento. Desde la clínica y vía telefónica, se mostró emocionada mientras Vicente descansaba en brazos de su papá.

“Es lo más lindo que hay. Salió gordito, de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente ya está de tres meses”, bromeó entre risas, despertando ternura entre sus compañeros de programa.

En ese mismo intercambio, Amoroso destacó la labor de los profesionales que la asistieron y el rol de su pareja durante el proceso. “Fue muy intenso, pero estamos excelentes. El médico, la partera, todos hicimos un gran equipo. Y Guido también se puso la diez, estuvo a mi lado en todo momento”, expresó, reflejando la fortaleza del vínculo familiar que se afianzó en este acontecimiento.