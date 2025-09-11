Este miércoles Carolina Amoroso se convirtió en mamá por primera vez tras la llegada de Vicente, que llegó al mundo con 3.945 kilogramos de peso y por parto natural. La periodista habló con el equipo de Está pasando, y contó cómo vivió el proceso.

“Fue increíble, hermoso, súper transformador”, dijo Carolina, que llevó tranquilidad a sus compañeros. “Nació en su fecha de parto y hasta ahora viene súper bien. Le gusta la noche para la actividad así que ustedes verán la cara”, dijo, con cara de casada, pero con su sonrisa de siempre.

Carolina Amoroso y su bebé Vicente (Foto: captura TN)

Carolina también contó que Vicente ya es hincha de dos equipos de fútbol desde el momento en que llegó al mundo. “Es de Bandfield y de Sarmiento de Junín como el papá. No tengo chance de hacerlo de Boca”, se lamentó,

Leé más:

Carolina Amoroso organizó un baby shower con decoración de selva y mucha ternura

CAROLINA AMOROSO PRESENTÓ A VICENTE, SU BEBÉ RECIÉN NACIDO Y CONTÓ CÓMO FUE EL PARTO

Asimismo, Carolina contó que el papá, Guido Covini, está muy contento. “Está súper bien, súper canchero, lo que es espectacular”, dijo la periodista nominada al Martín Fierro y contó que con su marido “se turnan para dormir” mientras atienden las primeras necesidades de Vicente.

“En estos primeros momentos, la demanda de la mamá es mucha, pero él está súper canchero”, dijo Carolina, que reveló que su hermano regresó de Canadá para conocer el babé. “Es todo alegría. Todo celebración”, describió la periodista el momento que vive.

Carolina Amoroso, Guido Covini y su bebé Vicente (Foto: captura TN)

“Es lo que creo que se merece Vicente, que vino a cambiarnos la vida, y lo deseamos mucho y estoy súper contenta”, dijo Carolina Amoroso, que agradeció a Dominique Metzger por cubrir su lugar en estos días de felicidad.

Leé más:

Revelaron qué ex participante de Gran Hermano 2023 fue a la boda de Carolina Amoroso y Guido Covini

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.