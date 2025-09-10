La periodista Carolina Amoroso vivió este miércoles uno de los momentos más felices de su vida: fue mamá de Vicente con su esposo Guido Covini y la noticia llenó de alegría el estudio de Telenoche. Sus compañeros, Dominique Metzger y Nelson Castro, no ocultaron la emoción y le dedicaron unas palabras llenas de cariño al aire.

En “La Sobremesa” del noticiero nominado al Martín Fierro, Dominique anunció con una sonrisa: “Hoy tenemos una noticia hermosa para compartir. Nuestra compañera Carolina Amoroso fue mamá. Nació Vicente y estamos todos muy felices”.

Carolina Amoroso (Foto: Instagram)

“Le mandamos un abrazo enorme a Caro y a toda la familia. Sabemos lo importante que es este momento y lo mucho que lo esperaban”, agregó Nelson Castro.

Leé más:

Carolina Amoroso organizó un baby shower con decoración de selva y mucha ternura

CAROLINA AMOROSO FUE MAMÁ POR PRIMERA VEZ: NACIÓ SU HIJO VICENTE

El clima en el estudio se volvió aún más emotivo cuando Dominique le habló directamente a su compañera: “Caro, te queremos mucho. Disfrutá de este momento único. Acá te esperamos con los brazos abiertos para cuando quieras volver”.

La llegada de Vicente fue celebrada no solo por el equipo de Telenoche, sino también por los televidentes, que inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la periodista y su familia.

Carolina Amoroso (Foto: Instagram)

Esta gran noticia se suma a otra: este martes Carolina fue nominada a un Martín Fierro como Mejor Labor periodística femenina por su trabajo en Telenoche.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.