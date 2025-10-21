Pampita habló con Desayuno Americano luego de que sus declaraciones sobre las “botineras” se malinterpretaran.

La modelo había preguntado a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones cómo fue su experiencia como pareja de Martín Demichelis y, en sus comentarios, había deslizado que las mujeres de futbolistas disfrutaban de los lujos y se juntaban a tomar el té, lo que algunos interpretaron como un palito dirigido a China Suárez, actual novia de Mauro Icardi.

En diálogo con el programa que conduce Pamela David, Pampita aclaró: “Yo hablé bien. Lo recortaron y quedó como raro el recorte. Sí, se escucha raro”.

“Nada que valore más que una mujer que se posterga por cumplir el sueño de otro y por acompañarlo con la familia a tantos países, a tantos lugares, no solo en la profesión de botinera”, continuó la modelo y conductora, quien se alejó del trabajo cuando estuvo en pareja con Benjamín Vicuña para priorizar la familia.

Pampita habló de las "botineras". (Captura de pantalla de Desayuno Americano)

Tajante, Pampita subrayó: “Hablar mal de otra mujer no está en mi esencia para nada… Muchas veces las botineras, porque sus maridos están viajando, hasta están en los partos solas, imaginate… Siento que hacen el doble para que ellos sean los que brillan”.

PAMPITA EXPLICÓ POR QUÉ NUNCA ESTUVO UN PAREJA CON UN FUTBOLISTA

Consultada sobre si ella misma había tenido alguna pareja futbolista, Pampita fue clara y pícara en su respuesta.

“Futbolista no, pero bueno, no se dio. No es que tenga un prejuicio… No tengo prejuicio con ninguna profesión", contestó Carolina Ardohain.

Y agregó: “El amor te toca y es lo que es la persona. No sé si uno elige mucho de quién se enamora. Por lo menos no en mi caso”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.