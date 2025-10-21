La desaparición de Paola Mariana Lens, una joven argentina de 26 años que viajó a Palma de Mallorca para trabajar como niñera, mantiene en vilo a su familia y amigos. En las últimas horas, se conoció un audio que la chica le envió a un amigo llamado Matías, donde su voz quebrada y sus palabras llenas de angustia profundizaron la preocupación por su paradero.

En el mensaje, Paola intentó transmitir tranquilidad: “Estoy tipo laburando en una casa de familia, pero estoy súper bien”, le dijo a su amigo. Sin embargo, a medida que avanzó la charla, la tensión y el desconcierto se hicieron evidentes.

Paola Mariana Lens, la joven desaparecida en España (Foto: captura eltrece)

Matías, preocupado, le preguntó dónde estaba. “En Mallorca”, respondió Paola. Cuando él insistió para que le pasara la ubicación, ella se negó: “No te voy a pasar la ubicación, Mati”. La joven explicó que estaba trabajando en Palma y que no podía moverse porque acababa de empezar un “re buen laburo” como niñera con cama adentro.

EL AUDIO DE LA JOVEN DESAPARECIDA EN ESPAÑA QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS ENTRE SUS FAMILIARES Y AMIGOS

“Posta tengo un re laburo y no lo puedo perder. Yo te puedo ir a buscar, pero yo no me puedo mover. Acabo de arrancar hace dos semanas y posta que estoy re bien”, insistió Paola, aunque su voz dejaba entrever que algo no estaba bien.

En otro tramo del audio, la joven se quebró: “Salvo toda la mier… emocional que me está pasando”, confesó entre sollozos. Cuando su amigo le preguntó si quería hablar de lo que le pasaba, Paola fue tajante: “No puedo hablarlo por acá”.

La familia de Paola, oriunda de Devoto, no tiene noticias de ella y la incertidumbre crece con el correr de las horas. El audio, lejos de llevar calma, sumó preocupación por el estado emocional de la joven y las condiciones en las que se encuentra en España.

Paola contó que estaba cuidando niños y que incluso tenía auto para moverse, pero evitó dar detalles sobre su ubicación exacta. “Es como un trabajo con cama adentro”, explicó, aunque no quiso profundizar sobre su situación personal.

Mientras tanto, la búsqueda continúa y la angustia se multiplica. El caso de Paola Mariana Lens ya moviliza a la comunidad argentina en España y a las autoridades, que intentan dar con su paradero.

