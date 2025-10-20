El hijo de Pablo Laurta, el hombre acusado del doble femicidio que conmocionó a Córdoba, y del asesinato de un remisero en Entre Ríos atraviesa días de duelo y contención. El nene de 6 años quedó bajo el cuidado de una familia de acogimiento transitorio y recibe apoyo psicológico permanente, según confirmó la ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, Liliana Montero.

La funcionaria explicó que el proceso de asistencia se dividió en tres etapas. “La primera fue cuando el niño estaba en Entre Ríos. Allí articulamos rápidamente con el gobierno de esa provincia. Lo urgente era que volviera a Córdoba, porque frente a un shock de esa envergadura, lo recomendable es que retorne a un entorno conocido. Y eso hicimos”, detalló Montero.

Pablo Laurta (Foto: captura TN)

Ya en Córdoba, comenzó la segunda etapa: garantizar un espacio de contención afectiva. “El niño está en una familia de acogimiento, una familia de emergencia. Tenemos un programa provincial que trabaja con familias de acogimiento para chicos sin cuidados parentales. En este contexto, buscamos una familia comunitaria, del mismo entorno en el que el niño crecía y se desarrollaba”, agregó la ministra.

La familia que hoy lo cuida es del barrio y amiga de la mamá y la abuela de la víctima. El chico los conoce y reconoce como parte de su entorno. “Frente al horror del odio del femicida, hay una comunidad que se organizó para abrazar, para cuidar. La escuela, los vecinos, los amiguitos… ­”, expresó Montero.

Leé más:

Importante giro en el doble femicidio de Córdoba: por qué dicen que Pablo Laurta es un asesino en serie

EL HIJO DEL DOBLE FEMICIDA DE CÓRDOBA PEMANECE BAJO CUIDADO DE UNA FAMILIA TRANSITORIA

Esa familia también atraviesa su propio proceso de duelo. “Estamos asistiendo psicológicamente a esa familia, a la escuela y a la comunidad, porque todos fueron golpeados por esta tragedia”, remarcó la funcionaria.

Mientras tanto, el Estado provincial evalúa las alternativas de cuidado definitivo para el menor. “La ley nos obliga a evaluar cómo va a seguir la vida del niño y con quién. Ya no se trata de decisiones de emergencia, sino de pensar en el largo plazo, porque es un chico que no puede tener más sobresaltos ni más cambios en su vida”, subrayó Montero.

Luna y Mariel, las víctimas del doble femicida de Córdoba (Foto: captura TN)

Entre las opciones, se consideran familiares maternos: “Hay varias tías y tías abuelas, algunas en Buenos Aires, otras en el interior y otras en el exterior. Se analiza la voluntariedad de estas familias de hacerse cargo, sus capacidades afectivas y, algo fundamental, el vínculo previo que el niño tenía con ellas”, explicó la ministra.

“Puede pasar que sean parientes, pero perfectos extraños para él. Por eso es importante escuchar al niño: a quién él referencia como alguien cercano. Las normativas nacionales e internacionales lo establecen así”, concluyó Montero.

Leé más:

El espeluznante dato sobre Pablo Laurta tras el doble femicidio en Córdoba: “Tenía olor a ...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.