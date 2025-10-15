La interna en La Peña de Morfi explotó y el futuro del programa de Telefe para 2026 está más incierto que nunca. Lizy Tagliani y Diego Leuco, quienes compartieron la conducción durante casi dos años, estarían atravesando un momento de máxima tensión y las versiones sobre un enfrentamiento fuera de cámara no paran de crecer.

Según trascendió, las diferencias entre ambos serían cada vez más evidentes. “Habría disgustos y uno de los conductores le estaría pidiendo a la producción que el otro ya no siga”, adelantó Cora de Barbieri. El clima se volvió espeso y, aunque en pantalla mantienen la cordialidad, puertas adentro la relación estaría lejos de ser ideal.

Diego Leuco y Lizy Tagliani conducen La Peña de Morfi. Foto: Telefe

Mientras tanto, Luis Bremer confirmó que La Peña de Morfi seguirá al aire un año más en Telefe, pero la continuidad de los conductores todavía no está cerrada. El periodista reveló que Diego Leuco ya tiene un proyecto para el año que viene y está en conversaciones con la producción, aunque su nuevo desafío sería de lunes a viernes, lo que complica su permanencia en el ciclo.

Por su parte, Lizy Tagliani también tiene planes propios: “Creo que sigo, nadie me dijo nada. En noviembre hablaremos de eso”, declaró en el programa A La Tarde. Además, fue tajante sobre la posibilidad de conducir sola: “No sé lo que hará Diego, o lo que tenga que hacer, porque son contratos por separado. No tengo idea si sigue, no soy Leuco”.

La situación se complica aún más porque Lizy tiene un proyecto teatral en puerta. Si la obra se presenta en Buenos Aires, podría continuar en el programa, pero si sale de gira, su presencia también quedaría en duda.

Lizy Tagliani y Diego Leuco. Foto: Telefe

Las versiones sobre actitudes cuestionadas y pedidos a la producción para cambiar la conducción alimentan la incertidumbre. Mientras tanto, los fanáticos del ciclo esperan definiciones y no descartan que en 2026 haya nuevos nombres al frente de La Peña de Morfi.

Por ahora, la única certeza es que el programa seguirá en la pantalla de Telefe, pero el misterio sobre quiénes serán los conductores promete seguir dando que hablar.

