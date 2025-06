Caro Molinari, una de las panelistas de Puro Show, hizo una fuerte confesión al aire que nadie esperaba. Frente al resto de sus colegas, contó que durante la pandemia intentó conquistar a Diego Leuco comentando las fotos de sus perros en Instagram.

Durante un divertido ida y vuelta entre las panelistas, Caro Molinari contó cuál fue la “inocente” estrategia que usaba para hablarle a otras figuras en las redes sociales. “l tipo que tenía un perro, yo le ponía ‘qué divino tu perro’”, reveló y finalmente confeso: “Lo voy a decir... A Leuco”.

“¿Te gustaba Leuco?”, le preguntaron inmediatamente sus compañeros. “Sí, un poco me gustaba”, reconoció la modelo que no se esperaba que desde la producción se comuniquen inmediatamente con el periodista quien no dudó en salir al aire para hablar de este particular tema en vivo.

Diego Leuco con uno de sus perros (Foto: Instagram @dieleuco)

LA REACCIÓN DE DIEGO LEUCO ANTE LA CONFESIÓN DE CARO MOLINARI

Si bien Caro Molinari siguió comentando todas las publicaciones donde Diego Leuco mostraba a Nala y Simba, sus mascotas, el periodista nunca contestó sus mensajes.“Le ponía ‘qué divino perrito, me muero de amor’, y el tipo nada”, reveló.

Entre las risas de todos los presentes, se comunicaron con el periodista y le contaron: “Caro acaba de confesar públicamente que ella, durante la pandemia, estaba como muerta por vos y te comentaba las fotos en Instagram con tus perritos. ¡Y vos nunca le abriste los mensajes!”.

Diego Leuco salió al aire y le contestó en vivo a Caro Molinari (Foto: Captura de eltrece)

“Tarde, ¿no? Nunca lo leí. No tengo ningún mensaje”, respondió Diego, algo tímido. Luego de revisar su red social, señaló que “no se siguen mutuamente”. Entonces, Caro explicó: “Yo te seguí y después te dejé de seguir. Te escribí tanto que en un momento dije ‘ya no tengo dignidad’”.

“Lo debo haber borrado para no parecer pesada”, admitió la panelista de Puro Show. Antes de cerrar la nota, a Leuco le preguntaron si estaba soltero y abierto a una relación. “Estoy bien, muy tranquilo, laburando mucho. Estoy soltero, pero no solo”, reconoció el periodista, de manera misteriosa.