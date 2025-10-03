La situación de Morena Rial en la cárcel genera cada vez más preocupación. La hija de Jorge Rial, que permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, tomó una drástica decisión apenas ingresó: inició una huelga de hambre.

Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, contó en Polémica en el bar cómo transita la mediática sus primeros días tras quedar presa: “Ya tiene un colchón, frazadas y está sola en la celda en la que quedó alojada. No quiso comer y está sumamente triste”, reveló.

El letrado también adelantó que pedirá un permiso especial por el hijo de Morena, Amadeo, que este martes cumple un año: “Voy a solicitar que se haga una videollamada para que lo pueda ver porque no tiene teléfono”, explicó, detallando el estado de angustia que atraviesa su defendida.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Según Cipolla, Morena extraña su vida afuera y atraviesa un cuadro delicado: “Ella tiene una personalidad autodestructiva y estos meses se fue acercando muchísimo más a eso. Creo que este mes particular, el de septiembre, ya empezó con un problema muy grande, que siguió creciendo, un problema psicológico o psiquiátrico que la llevó al desmadre este”, cerró el letrado.

Alejandro Cipolla: “Morena ya tiene un colchón, frazadas y está sola en la celda en la que quedó alojada. No quiso comer y está sumamente triste”.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ ALEJANDRO CIPOLLA, EN MEDIO DE LA CAUSA JUDICIAL DE MORENA RIAL: “ESO NO VA A SUCEDER”

La situación judicial de Morena Rial sigue sumando capítulos, y su abogado, Alejandro Cipolla, salió a responder de manera contundente en sus redes sociales.

En medio de rumores y fuertes cuestionamientos por su defensa, el letrado compartió un mensaje dirigido a quienes lo critican por representar a la hija de Jorge Rial: “Para todas las personas que me envían mensajes pidiéndome que no ayude más a @moreerial o las constantes agresiones, informo que eso no va a suceder y voy a seguir en su defensa técnica”, posteó en Instagram Stories.

Con estas palabras, Cipolla dejó en claro que no dará un paso al costado, pese a los comentarios en contra y la presión mediática que rodea la causa.