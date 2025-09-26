Cecilia Milone protagonizó un tenso ida y vuelta con los medios en un estreno de prensa el último miércoles por la noche y luego realizó un fuerte descargo a través de un vivo en sus redes sociales en contra de los periodistas que la abordaron.

"Ayer viví una situación de acoso, de abuso emocional, porque no es no siempre, en cualquier aspecto, no solo en el físico, el alma también merece un respeto. Cuando terminó la obra me abordaron, dije que no quería dar notas, pero se los dije y estuve ahí, no me escapé“, relató la actriz su experiencia.

Cecilia Milone hizo un descargo en sus redes sociales (Foto: captura de eltrece).

Entonces, la artista siguió: “Hace unos meses me esperaron en la esquina de mi casa, cuando estaba por cruzar la calle con el perro, lo editaron de un modo tendencioso, fue muy violento. Pero está vez yo decidí esperar a que se fueran ellos, a ver si me respetan”.

“Me dicen no mates al mensajero, pero hace 15 minutos que te estoy diciendo que no quiero hacer una nota. Durante mucho tiempo me convencieron que me eran necesarios, por eso daba notas y soporté una cantidad de agresiones a lo largo de mi carrera”, reflexionó.

Cecilia Milone contundente con los cronistas (Foto: captura de Puro Show).

Así, Cecilia recordó el tenso momento con los cronistas: “Me dicen, vos has hablado, y sí, porque no me daba cuenta que eso era abuso emocional. Me han preguntado cosas como, fingiste un orgasmo, cosas íntimas y yo contestaba como podía, tratando de ser graciosa, contesté a esas barbaridades”.

“Es muy grave lo que hicieron, si yo no estuviera lúcida para decir todo lo que estoy diciendo, si yo estuviera loca, eso es más grave. Lo que les molesta es mi cordura, mi coherencia”, sentenció indignada en su descargo.

EL TENSO IDA Y VUELTA DE CECILIA MILONE Y MARÍA FERNANDA CALLEJÓN CON LOS MEDIOS

En medio del tenso ida y vuelta con los medios, María Fernanda Callejón le hizo una recomendación a Cecilia Milone: “No te enganches porque es su frase, te dicen ‘¿Estas enojada?’ ¡Como les gusta esa frase!”.

María Fernanda Callejón y Cecilia Milone (Foto: captura de Puro Show).

“¿Sabes por qué hay que engancharse? Porque vos y yo tenemos la fuerza y hay gente que no", respondió Milone y luego cerró: “Con ustedes no hablo más, hablo por mis redes, porque hay mucha gente que hicieron daño,¿qué queres pegarme? Si te digo que no, ¿por qué me matas a mí?”.

