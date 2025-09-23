Flor Vigna sorprendió a todos cuando se negó a dar una nota y dejó en claro su postura frente a los medios. La cantante y bailarina, que atraviesa un momento de cambios personales y profesionales, se mostró firme y pidió que se respete su decisión de no hablar.

“Me estoy preparando para la pelea. Tengo que prepararme para todas las metas que me puse, por eso no es de maleducada, pero me tengo que ir ya”, lanzó visiblemente apurada e intentando evitar el cruce con los noteros.

Flor Vigna con los medios (Foto: captura de eltrece).

Luego, a la influencer la consultaron por sus recientes declaraciones sobre Luciano Castro y fue entonces cuando les remarcó a los cronistas: “Yo recién a cada uno de ustedes les dije amablemente que no quería hacer la nota y ustedes me están obligando a hacerla. Está bueno valorar el no. Yo ya viví muchas cosas con ustedes, no somos tan compatibles“.

FLOR VIGNA RESPONDIÓ SI DEJARÁ DE HABLAR CON LA PRENSA TRAS SU TENSO IDA Y VUELTA CON LOS MEDIOS

En el tenso ida y vuelta con los cronistas de los distintos programas, Flor Vigna les respondió si dejará de hablar con la prensa, entonces aclaró: “No, tampoco, simplemente ahora quiero llegar a horario y quiero ser educada con ustedes”.

En medio, Vigna reconoció el cariño de la gente: “Sí, me siento reapoyada, por suerte. Gracias".

