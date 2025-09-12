María Becerra se presentó en Valladolid, España, con toda la energía que la caracteriza, pero un inesperado incidente obligó a detener su show por unos minutos. La cantante interrumpió el recital en la Plaza Mayor cuando notó que algo ocurría entre el público y pidió frenar la música.

“Tuvo que suspender temporalmente su concierto en Valladolid, España, porque le dio un infarto a una persona. En las imágenes se escucha y se observa a la cantante preocupada diciendo que el personal médico está yendo a asistir”, relató el periodista Juan Etchegoyen.

En un video que se viralizó en redes, se la pudo ver a Becerra mirando hacia el sector del incidente, muy preocupada, mientras pedía calma a sus fanáticos. “Me dicen por cucaracha que están yendo los paramédicos”, informó con seriedad. La artista no dudó en priorizar la salud del asistente antes que continuar con el show.

MARÍA BECERRA TUVO QUE FRENAR UNA PRESENTACIÓN EN ESPAÑA POR UNA EMERGENCIA ENTRE EL PÚBLICO

El periodista español Alejandro De Grado Viña también describió lo ocurrido: “El espectáculo vivió un momento de tensión cuando la artista interrumpió el concierto al percatarse de un desvanecimiento entre los asistentes. Becerra detuvo la música y pidió calma mientras se atendía a la persona afectada, gesto que fue recibido con aplausos de apoyo y muestras de respeto por parte de la multitud”.

Una vez resuelta la situación, la cantante retomó su presentación con la misma energía y complicidad con el público que la caracteriza, logrando que el clima de fiesta regresara rápidamente. El gesto fue destacado por los presentes y en redes sociales, donde celebraron la empatía de la artista.

Con el correr de las horas, se supo que en realidad fueron dos episodios distintos: uno en un teatro cercano, donde sí se produjo un infarto, y otro en el recital de Becerra, donde una joven se descompensó por un tema de azúcar. Afortunadamente, la situación fue controlada y la fanática incluso pudo quedarse a disfrutar del espectáculo.

