A menos de dos meses de su separación de Ángela Torres, Rusherking reapareció ante la prensa con un estilo relajado y sin filtros. En plena promoción de su próxima gira musical, el cantante santiagueño se mostró abierto a hablar tanto de su carrera como de su vida personal, especialmente cuando surgieron referencias a la China Suárez y María Becerra, sus dos ex más mediáticas.

Durante una nota con Puro Show (El Trece), el artista —cuyo nombre real es Thomas Nicolás Tobar— fue consultado por la inclusión de la canción “Perfecta” en su repertorio. El tema ha sido vinculado por muchos fans a su relación con Eugenia Suárez. Sin vueltas, respondió: “Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?”.

Al ser señalado que esa canción podría incomodar por estar dedicada a una expareja, Rusherking dejó clara su posición: “Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero”, subrayó, remarcando que su presente artístico no depende de su situación emocional.

La entrevista subió de tono cuando le mencionaron otra letra que muchos asocian con María Becerra, por la referencia: “Yo soy de Zona Norte y vos sos de Quilmes”. Entre risas, el cantante intentó desactivar la especulación: “¡Cómo les gusta buscar! Ya lo dije mil veces: mis letras salen de vivencias personales, pero no están dedicadas a nadie en particular”.

RUSHERKING SOBRE SU RECIENTE SEPARACIÓN DE ÁNGELA TORRES

Con respecto a su reciente ruptura con Ángela Torres, tras poco más de un año de relación, también habló sin conflictos ni reproches: “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor”, expresó. También aclaró que todo terminó en buenos términos: “Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”.

Finalmente, y frente a las preguntas sobre el video viral de Ángela Torres besándose con Franco Masini, el cantante se mantuvo sereno y sincero: “No vi nada, pero si ella está feliz, yo también lo estoy”.