Como cada año, la Fundación Gedyt organizó su gala a beneficio de las investigaciones para la cura del cáncer de colon que se realizó este martes en el Alvear Palace Hotel, y allí concurrieron los famosos para decir “presente”.

De esta manera pasaron por el salón del conocido hotel Luis Novaresio con Braulio Bauab, Flor de la Ve con Pablo Goycochea, Guillermo Lobo, Nico Peralta, Guillermo Coppola, el doctor Adrián Cormillot con su hija Abril y Barbie Simons.

También estuvieron presentes José María Muscari, Guillermo Andino, Gabriela Sari, Mariana Fabbiani, Mariana Genesio Peña, Liliana Parodi con su marido Ulises Novoa, Majo Martino y Guido Zaffora con su nuevo look sin bigote.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN GEDYT

Luis Novaresio con Braulio Bauab (Foto: Movilpress)

Guillermo Lobo (Foto: Movilpress)

Gabriela Sari (Foto: Movilpress)

José María Muscari (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve con Pablo Goycochea (Foto: Movilpress)

Guillermo Andino (Foto: Movilpress)

Mariana Genesio Peña (Foto: Movilpress)

El doctor Adrián Cormillot con su hija Abril (Foto: Movilpress)

Guido Zaffora (Foto: Movilpress)

Guillermo Coppola (Foto: Movilpress)

Majo Martino (Foto: Movilpress)

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Mariana Fabbiani (Foto: Movilpress)

