La China Suárez, que suele usar su cuenta de Instagram para mostrar su día a día, posteó tiernas imágenes de sus hijos Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña en Estambul.

En una de las fotos, la China posa junto a los pequeños. En otra, también compartida en Instagram Stories, Rufina, Magnolia y Amancio ven el atardecer desde una hamaca.

Por último, Suárez posteó un dibujo con tres figuras que llevan los nombres de sus tres hijos.

Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

El dibujo de uno de los hijos de la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

China Suárez con sus hijos. Fotos: Instagram @sangrejaponesa

China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Cuándo vuelven Amancio y Magnolia Vicuña a la Argentina

La organización de los viajes de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña se resolvió, según informó Tatiana Schapiro en DDM (América TV), con un cronograma que contempla traslados internacionales y estadías planificadas, bajo las pautas fijadas por los abogados de la expareja.

La partida de los hijos de la China Suárez, junto a su abuela, el pasado 24 de agosto. Foto: Movilpress

“Del 24 de agosto al 19 de septiembre, los chicos van a estar instalados en Turquía. Viajan con la mamá de la China. Van a estar haciendo cosas del colegio a distancia desde allá”, explicó Schapiro.

El reencuentro de Benjamín Vicuña y Benicio con Magnolia y Amancio en el Aeropuerto tras su vuelta de Turquía, a principios de agosto (Foto: Movilpress).

La estadía coincide con el rodaje que la actriz realiza en Estambul, lo que implica casi un mes fuera del país.