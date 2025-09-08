Este fin de semana, Vico D’Alessandro (41) asistió al festejo de cumpleaños Zaira Nara (37) y rápidamente comenzaron a circular fuertes rumores de romance. En Intrusos incluso deslizaron una versión picante: que el actor y la modelo habrían tenido un encuentro en el baño del salón.

Los medios salieron rápidamente a conseguir la palabra de los involucrados y fue así que D’Alessandro negó todo frente a Juan Etchegoyen. En SPQ, Yanina Latorre puso al aire un audio que Zaira le envió a uno de sus panelistas explicando, preocupada, toda la situación con Vico D´Alessandro.

“Te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen ‘viene la info de adentro de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, porque son mis amigos”, dijo.

Foto: Instagram

Leé más:

Aseguran que Zaira Nara y Victorio D’Alessandro tuvieron intimidad en un baño: “Se conocen de...”

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE EL SEXO EN UN BAÑO CON VICO D’ALESSANDRO

“Me llama mucho la atención que yo pueda llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda”, agregó Zaira. “Si hiciera un posteo con alguien, al primero que no pongo es al que me agarre. Por eso es cien por ciento mentira todo lo que están diciendo”, explotó la modelo.

“Además, el invento de que me fui al baño. ¿Qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño? Además, no conozco el baño del boliche (…) Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista”, explicó.

Vico D´Alessandro y Zaira Nara (Foto: Instagram)

“Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas. Mirá si voy a ir al baño a agarrarme (con un pibe). (…) Te juro que me río de la gravedad del asunto. Soy madre, chicos, por favor”, cerró Zaira, sobre los rumores de un affaire en el baño del boliche con Vico D´Alessandro.

Leé más:

Qué dijo Vico D’Alessandro sobre su encuentro íntimo con Zaira Nara en un baño

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.