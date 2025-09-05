Este domingo desde las 13.45, Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por la modelo y empresaria argentina Teresa Calandra y el humorista y actor, Chichilo Viale.

También serán de la partida la cantante y ex miembro de Bandana Lissa Vera, y los actores Gastón Soffritti, que presenta su libro Vos í que no tenés problemas, y Gabriela Sari, que hablará de su obra El Secreto.

JUANA VIALE DESCOLOCÓ AL ABOGADO DE JULIETA PRANDI CON UN SINCERICIDIO

Juana Viale le hizo honor a su abuela Mirtha Legrand con un sincericidio sin filtros que no tuvo desperdicios.

La conductora de Almorzando con Juana tuvo en su mesa a Javier Baños, abogado defensor de Julieta Prandi, y lo sorprendió con el atípico agradecimiento por los libros que les regaló.

“En mi puta vida los voy a leer”, le dijo Viale a Baños, quien captó en el momento que el comentario de la artista era picante, pero con buena onda, y le respondió con humor.

“Uno tiene el tamaño justo para que vos puedas apoyar una pava. Vos tomás mate, imagino. Y el otro es para cuando tenés la cama floja”, le contestó el letrado.

