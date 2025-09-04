Quién conoce a Camila Deniz sabe que dice todo lo que se le viene a la cabeza, lo que la llevó a hacerle un comentario a quemarropas a Charlotte Caniggia, y ahora que la conductora Qué Tupé blanqueó su incomodidad la ex Cuestión de Peso le ofreció disculpas a través de Ciudad.

“¿32 años tenés? ¡Estás hecha mier... !”, había lanzado la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 en los estudios del streaming de eltrece.

Para colmo, después de que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia asegurara que “pensaba que era más copada”, la influencer de 31 años la embarró más: “Nah, mentira. Sos hermosa, pero te daba más años”.

Lo cierto es que Charlotte Caniggia al día siguiente hizo catarsis entre risas con Enzo Aguilar, su compañero, y Ciudad se comunicó con Camilota.

Qué dijo Camila Deniz tras su comentario sin filtros sobre Charlotte Caniggia

“Lo que pasó con Charlotte fue en chiste. No quiero armar lío porque no soy quién para opinar. Fue un chiste, pero se ve que le molestó y no puedo contra eso. Su enojo tendrá su motivo, pero me bloqueó de Instagram...”, reconoció.

Luego, enfatizó: “Obvio que le pido perdón porque no la quise ofender ni hacer que se sienta mal. Fue espontáneo lo que hice y le ofrezco disculpas con la mano en el corazón, pero lo hice de chistosa”.

Al final, Camila Deniz compartió el texto que le había hecho llegar a la producción de Charlotte Caniggia, dado que la melliza de Alexander Caniggia no la atendía.