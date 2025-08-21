Las tremendas declaraciones de Wanda Nara en el aeropuerto de Ezeiza, donde soltó una andanada de bombas pese a que “no podía hablar”, volvieron a poner el foco el comportamiento de Mauro Icardi, por lo que las abogadas del futbolista salieron en su defensa.

En SQP, Lara Piro habló con Yanina Latorre, cuestionando duramente los argumentos de Wanda, que se comparó abiertamente con Julieta Prandi, cuyo ex marido, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

En ese marco, la conductora y la socia de Elba Marcovecchio calificaron el llanto de la mediática como un recurso desesperado para hundir a su ex, y en ese sentido recordaron la sospecha que se cierne sobre ella como la difusora del video íntimo del futbolista.

Leé más:

La China Suárez desmintió a Wanda Nara y negó el embarazo

Mauro Icardi y la palabra que tuvo que buscar en Google

“La publicidad del maní de Wanda es un horror porque después lo trata de violento, por eso es desprolija y no se le cree nada”, asentó Yanina, en referencia a la movida que hizo la mediática con una conocida marca con un objetivo claro de desprestigiar a su ex además de facturar.

“Sabés que yo cuando tomé la defensa de Mauro, y no creo que se ofenda si cuento esto, en un momento lo he mandado a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no conocí un hombre que se haya humillado tanto en su vida para salvar a su familia”, reveló Lara.

Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: redes sociales).

“Hoy la mando a la señora Wanda Nara a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no dijo que no quería volver y salvar esa familia quiso volver, ¡pues señora suelte o vaya a terapia!”, cerró la abogada.

Leé más:

La fuerte reacción de China Suárez después de que Wanda Nara asegurara que espera un hijo de Mauro Icardi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.