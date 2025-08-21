Cuando Mauro Icardi deslizó en una presentación judicial que Wanda Nara habría consumido drogas junto a L-Gante afectó a la conductora, quien entre lágrimas negó los hechos.

“Quisieron decir que yo me drogaba y si hay alguien que conoce mi medicación es Mauro, porque es una medicación carísima que tomo”, protestó en una nota con Puro Show.

Entonces recordó su tratamiento contra la leucemia: “No se puede mezclar con ningún tipo de drogas, al margen de que jamás me drogué”.

“Tener que salir a explicar esto también es violencia”, exclamó desde Ezeiza.

POR QUÉ WANDA NARA ENFURECIÓ CONTRA MAURO ICARDI

En es punto fue explícita: “Tener leucemia significa que no podés mezclar ningún tipo de drogas”.

“Que un papá que sabe que yo me medico para no morirme y para seguir estando con mis cinco hijos, que digan un expediente que yo tenía... La verdad que no da”, siguió.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Puede ser que esté cansada, era una imagen de las cuatro o tres y media de la mañana en un aeropuerto. Puede ser que estaba boludeando con un amigo. Pero de ahí a insinuar una cosa así me parece terrible”, sentenció Wanda indignada con Icardi.