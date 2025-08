Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia, esta vez por una serie de fotos íntimas que compartieron en redes sociales y que generaron una catarata de comentarios en contra.

La pareja disfrutó de una romántica estadía en un exclusivo hotel spa de cinco estrellas en Estambul (Turquía) y, desde allí, el futbolista decidió publicar en su cuenta de Instagram un álbum de imágenes que su novia le tomó mientras él posaba frente al espejo, con el torso desnudo y afeitándose la barba.

En el reflejo se la puede ver a la China con una bata blanca y una cámara profesional en mano, capturando cada detalle de la escena. “Mi fotógrafa favorita”, escribió Icardi en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, el momento de intimidad no fue bien recibido por los seguidores que criticaron duramente la exposición de la pareja. “¿Cómo se dice vergüenza ajena en turco?”, ironizó una usuaria. “¿Cuál de los dos es más ridículo?”, “Quieren llamar la atención” y “No lo dejan ni afeitarse en paz”, fueron algunos de los filosos comentarios que se vieron en el muro del deportista.

LA FRASE CON LA QUE WANDA NARA EVITÓ NOMBRAR A LA CHINA SUÁREZ Y ENCENDIÓ LA POLÉMICA

Wanda Nara volvió a dar que hablar con sus declaraciones luego de que los periodistas que la esperaron en el aeropuerto indagaran sobre su ex, Mauro Icardi y la actual pareja del futbolista, Eugenia “la China” Suárez.

Sin rodeos, la conductora y empresaria dejó en claro cómo reacciona cuando escucha a otros nombrarla en las notas que dan: “A mí no me interesa lo que digan los demás. Nunca me importó lo que digan los demás”, expresó, tal como se vio en Infama.

Al referirse a la actriz, Wanda eligió una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como un dardo: “Chicos, yo hago mi vida. mi ex habla de mí, Marley habla de mí, la otra chica que está con mi ex habla de mí…”, remarcó. La definición llamó la atención, ya que en ningún momento pronunció el nombre de la China Suárez, pero todos entendieron a quién se refería.