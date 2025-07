Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a ser noticia en las redes sociales, no solo por sus viajes constantes alrededor del mundo, sino también por sus recientes compras de lujo. La modelo se tomó unos días en Europa antes de regresar a la Argentina y aprovechó para hacer shopping en las casas de moda más exclusivas.

Luego de pasar por Madrid, la influencer se mostró feliz con sus nuevas adquisiciones y compartió un video mostrando todo lo que se llevó.“Mis compritas de lujo. Estoy a las apuradas partiendo hacia otro destino. Burberry”, comentó mientras enseñaba una mini bag de la reconocida firma inglesa. “Soy fan. Miren esta pequeñez. Es muy linda y tiene detalles”, agregó, visiblemente entusiasmada.

Foto: Instagram.

SOFÍA JIMÉNEZ SE AUTOREGALÓ CARTERAS, SANDALIAS Y BOLSOS DE DISEÑO INTERNACIONAL

La influencer continuó su recorrido de lujo con una caja de Dolce & Gabbana, de donde sacó unos elegantes zapatos que, según contó, usará en el verano europeo:“Unos zapatos como para todos los días. No saben lo que quedan puestos”, expresó. Después, mostró con orgullo un par de sandalias de taco de la misma marca, sus primeras de ese estilo, que planea usar en eventos. Según datos del sitio oficial, este modelo tiene un valor aproximado de 1.200 dólares.

En su video, Sofía “Jujuy” Jiménez también incluyó un bolso Tote Bag de Marc Jacobs, uno de los más buscados actualmente, cuyo precio arranca en los 250 dólares. A esto sumó una cartera de cuero negra pequeña y, como broche de oro, reveló su adquisición favorita: un bolso de mano rosa de Gucci a juego con un carry on de la misma colección.

“Me voy a desmayar. Para seguir llenándolas de recuerdos”, dijo emocionada mientras mostraba los productos.“Estoy muy contenta y orgullosa de mí por haberme podido comprar todo esto. Son gustos que me doy cuando viajo, me autoregalo, me automimo. Son compritas caras”, concluyó con honestidad.